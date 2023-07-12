أكبر لاعب في العالم "56 عاماً" يمدد عقده مع أوليفيرنسي البرتغالي

تأكد استمرار الياباني كازويوشي ميورا، الذي يعد أكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم، في اللعب رغم الوصول إلى العام الـ "56 من عمره".
وجدد ميورا، المعروف باسم "الملك كازو"، عقده مع فريق الدرجة الثانية البرتغالي أوليفيرنسي، والذي يلعب له على سبيل الإعارة من يوكوهاما الياباني.
وذكر النادي البرتغالي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الثلاثاء: ميورا كازو سيستمر مع أوليفيرنسي.
ويمتلك يوكوهاما حصة الأغلبية في نادي أوليفيرنسي الذي يلعب له ميورا منذ فبراير، وربما يكون لعب دورا في تمديد التعاقد، علما بأنه لم يجر الإعلان عن فترة التمديد.
وشارك ميورا في ثلاث مباريات فقط مع الفريق البرتغالي، كانت من مقاعد البدلاء، منها مشاركتان استمرت كل منهما لدقيقة واحدة فقط.
وبدأ ميورا مسيرته في البرازيل حينما كان عمره "15 عاما" ولعب أيضا في إيطاليا وكرواتيا وأستراليا وفي اليابان حيث كان يرتبط بعقد مع يوكوهاما منذ عام 2005 .
وحقق ميورا نجاحا مع المنتخب الياباني حيث سجل له 55 هدفا خلال 89 مباراة بين عامي 1990 و2000 .
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