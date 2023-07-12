بايرن مستعد لانتظار هاري كين عاماً كاملاً

كشفت صحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية يوم الأربعاء أن نادي بايرن ميونخ الألماني متمسك بالتأكيد بضم هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي، ومستعد للانتظار حتى العام المقبل في حال عدم تمكنه من ضم مهاجم توتنهام هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن هاري كين أيضا مستعد للانتظار 12 شهرا كي ينضم إلى بايرن ميونخ المتوج بلقب الدوري الألماني للموسم الحادي عشر على التوالي، حيث يمكن للاعب حينذاك الانضمام لبايرن في صفقة انتقال حر.



وتوصل هاري كين وبايرن ميونخ توصلا إلى اتفاق لكن بايرن عرض 70 مليون يورو في البداية ثم تقدم بعرض ثان قيمته 80 مليون يورو لكن أيا من العرضين لم يلق قبولا من دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام.



وذكرت "شبورت بيلد" أن بايرن ميونخ يوجه أنظاره نحو عناصر بديلة في حال لم ينجح في ضم هاري كين هذا الصيف، منها استعارة جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي أو دوشان فلاهوفيتش من يوفنتوس الإيطالي.



ويسعى بايرن ميونخ لتعزيز صفوفه بمهاجم بارز بعد أن أخفقت العناصر الحالية بالفريق في سد الفجوة التي خلفها رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني في العام الماضي.

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