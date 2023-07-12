بنفيكا يرحب بعودة جواو فيليكس

قال روي كوستا رئيس نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم إنه يرحب بالعودة المحتملة للاعب بنفيكا السابق جواو فيليكس إلى صفوف الفريق.

وقال كوستا لدى وصول الفريق إلى إنجلترا، حيث يقيم معسكره التدريبي استعدادا للموسم المقبل: من لا يحب عودة جواو فيليكس إلى بنفيكا؟ من لا يحب تواجده في بنفيكا أو أي فريق آخر؟ هو لاعب متميز وشخص رائع وواحد من أبناء نادينا. هو يستحق الأفضل في العالم، لكنه الآن لاعب بفريق أتلتيكو مدريد.

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وكان جواو فيليكس قد بدأ مسيرته من أكاديمية بنفيكا، وانتقل إلى أتلتيكو مدريد عام 2019 مقابل 127 مليون يورو (193.9 مليون دولار) ليصبح أعلى صفقة في تاريخ النادي.

وفي يناير الماضي، انتقل إلى تشيلسي الإنجليزي بعقد إعارة انتهى في يونيو الماضي، ولا تزال كل الاحتمالات واردة بشأن مستقبله.

ولدى سؤال كوستا حول ما إذا كان قد تحدث مع اللاعب بشأن إمكانية عودته إلى بنفيكا، قال رئيس النادي :أتحدث مع العديد من الوكلاء واللاعبين في كل يوم. تحدثت على سبيل المثال مع برناردو سيلفا وروبين دياز (لاعبي مانشستر سيتي) لتهنئتهما على لقب دوري أبطال أوروبا.