تعيين النجم السابق كانو رئيساً لإنييمبا النيجيري

عُيّن نوانكو كانو نجم منتخب نيجيريا ونادي أرسنال الإنجليزي سابقًا رئيسًا جديدًا لنادي إنييمبا بطل الدوري المحلي، كما أعلن أليكس أوتي الحاكم الجديد لولاية أبيا (جنوب شرقي نيجيريا).
ويحل كانو (46 عامًا)، بطل الدوري الإنجليزي مرتين مع أرسنال، بدلا من فيليكس انيانسي-أغوو الذي استلم رئاسة النادي قبل 24 سنة وتوج الفريق في هذه الفترة بدوري أبطال إفريقيا مرتين (2003 و2004).
ويشرف على تدريب إنييمبا حاليًا، زميل كانو السابق في منتخب نيجيريا جورج فينيدي الذي قاد فريقه إلى احراز لقب بطولة الدوري النيجيري للمرة التاسعة في تاريخه وهو رقم قياسي حيث سيشارك الفريق في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.
وبدأ كانو مسيرته الاحترافية في أوروبا مع أياكس أمستردام الهولندي عام 1993 وتوج معه بدوري الأبطال عام 1995، قبل أن يتنقل بين إنتر الإيطالي (1996-1999) وأرسنال (1999-2004) ثم وست بروميتش وبورتسموث الإنجليزيين حيث أنهى مسيرته في 2012.
-
نيجيريا تتراجع عن تعيين بيسيروأعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم أن المدرب أوغوستين إغوافون سيستمر في منصبه بشكل مؤقت، وسيحظى بمساعدة من الدولي السابق إيمانويل أمونيكي، بعدما أظهر ... رياضة عالمية
-
وفاة مسؤول المنشطات بعد قمة نيجيريا وغاناتوفي مسؤول العقاقير والمنشطات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب تعرضه لأزمة قلبية على ما يبدو بعد مباراة منتخبي نيجيريا وغانا في أبوجا بالجولة ... رياضة عالمية
-
مصر تفض شراكة "نصف نهائي إفريقيا" مع نيجيريافضّ المنتخب المصري شراكته مع المنتخب النيجيري وأصبح أكثر منتخبات القارة الإفريقية وصولًا لنصف نهائي كأس الأمم في تاريخ البطولة.وتأهل منتخب مصر إلى نصف ... رياضة