تعيين النجم السابق كانو رئيساً لإنييمبا النيجيري

عُيّن نوانكو كانو نجم منتخب نيجيريا ونادي أرسنال الإنجليزي سابقًا رئيسًا جديدًا لنادي إنييمبا بطل الدوري المحلي، كما أعلن أليكس أوتي الحاكم الجديد لولاية أبيا (جنوب شرقي نيجيريا).

ويحل كانو (46 عامًا)، بطل الدوري الإنجليزي مرتين مع أرسنال، بدلا من فيليكس انيانسي-أغوو الذي استلم رئاسة النادي قبل 24 سنة وتوج الفريق في هذه الفترة بدوري أبطال إفريقيا مرتين (2003 و2004).

مادة اعلانية

ويشرف على تدريب إنييمبا حاليًا، زميل كانو السابق في منتخب نيجيريا جورج فينيدي الذي قاد فريقه إلى احراز لقب بطولة الدوري النيجيري للمرة التاسعة في تاريخه وهو رقم قياسي حيث سيشارك الفريق في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وبدأ كانو مسيرته الاحترافية في أوروبا مع أياكس أمستردام الهولندي عام 1993 وتوج معه بدوري الأبطال عام 1995، قبل أن يتنقل بين إنتر الإيطالي (1996-1999) وأرسنال (1999-2004) ثم وست بروميتش وبورتسموث الإنجليزيين حيث أنهى مسيرته في 2012.