تهمة الاغتصاب تدفع حكيمي إلى حزم حقائبه ومغادرة باريس

بات من الممكن أن يغادر المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان العاصمة الفرنسية خلال الصيف الحالي، وذلك بسبب اتهامه بالاعتداء الجنسي واغتصاب فتاة في وقت سابق من العام الحالي.

ووجهت النيابة الفرنسية أواخر فبراير الماضي تهمة الاغتصاب للاعب المغربي المولود في إسبانيا، وهو ما أدى إلى انهيار زواجه من الممثلة الإسبانية هبة عبوك.

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وبحسب دومينيك سيفيراك صحفي "لو باريزيان" التي أول من نشر خبر اتهام حكيمي بالاغتصاب، فإن اللاعب المغربي سيكون على أعتاب مغادرة فرنسا بسبب هذا الأمر.

وقال سيفيراك: تهمة الاغتصاب ثقيلة على نفس حكيمي، صحيح أنه سعيد في العاصمة الفرنسية لكن هذا الأمر مزعج ويدعوه إلى تغيير الأجواء، لذا فإن انتقاله هذا الصيف أمر وارد.

ويلعب حكيمي مع باريس سان جيرمان منذ صيف 2021 والذي تعاقد معه مقابل 68 مليون يورو، وسرعان ما أصبح لاعباً هاماً في قائمة نادي العاصمة الفرنسية رغم تعاقب المدربين.