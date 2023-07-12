مفاجأة.. بيريز يكشف موعد تقديم مبابي كلاعب لريال مدريد

كشف فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لأعضاء مجلس إدارته، التاريخ المتوقع لتقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، والذي سيكون في آخر عشرة أيام من شهر يوليو الجاري.

ودخل مبابي عامه الأخير مع النادي الفرنسي، ورفض تمديد عقده وتمسك بالبقاء الموسم المقبل معه قبل الرحيل مجانا إلى ريال مدريد الإسباني، بيد أن إدارة باريس ترفض الإبقاء على بطل كأس العالم 2018 إذا لم يمدد عقده.

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وبحسب "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن النجم الفرنسي أصبح أقرب من أي وقت مضى لارتداء قميص الأبيض، ووفقاً للرئيس بيريز فقد تم تحديد الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الحالي التي سيعلن فيها عن انضمام مبابي إلى الريال.



وأضافت الصحيفة: "اليومان الماضيان شهدا تغييرات عدة في الاتصالات الداخلية للريال"، إذ كشف الصحافي ألبيرت بيريرو لـ"راديو إستاديو" أنهم "لا يخفون ابتساماتهم في ريال مدريد وأبلغوني أن لا أذهب في إجازة لأن تاريخ 22 يوليو قد يشهد حدثاً مهما".

ويبدو أن ريال مدريد يعمل على إتمام صفقة مبابي بعد أن تم الحفاظ على رقم القميص "9" متاحاً، رغم التعاقد مع مجموعة من اللاعبين وهم فران غارسيا وأردا غولر وجود بيلنغهام وبراهيم دياز وخوسيلو إذ كان يرتديه النجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي انتقل الصيف الحالي إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

واختتمت الصحيفة أن الأسبوع الحالي هو الأكثر حسما في مفاوضات التعاقد مع مبابي ولن تمتد لأكثر من 10 أيام وهو ما يصادف انتهاء مدة الأسبوعين التي حددها باريس سان جيرمان الفرنسي ليمدد مبابي عقده وأن اللاعب حسب ما أبانت "ديفنسا سنترال" سيعلن لاعبا للريال في الشهر الحالي، وأن تقديمه بحسب "راديو سنترال" بين اليومين الثاني والعشرين والخامس والعشرين بعدما تم العمل على تجهيز شاشات عرض الفيديو والمقاعد ما يؤكد احتمالية تقديم لاعب جديد.

