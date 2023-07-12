نجم يوفنتوس: مبابي ولد "قليل أدب" استغل حاجة باريس

انضم الإيطالي باولو دي كانيو لاعب يوفنتوس ونابولي وميلان السابق إلى قائمة منتقدي تصرفات كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، واصفا إياه بـ"قليل الأدب" لمواصلة استغلاله الفريق العاصمي.

وفي سلسلة أحداث متتالية في الصيف الحالي أرسل مبابي رسالة إلكترونية إلى إدارة فريقه باريس سان جيرمان معلنا أن موسمه القادم سيكون الأخير له مع الفريق على أن يرحل عن الفريق الصيف المقبل مع نهاية عقده مجانا فيما جاء الرد من الأخير بأنه لن يبقى في الفريق حال لم يجدد عقده في الفترة الحالية.

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وأبدى النجم الإيطالي السابق امتعاضه مما يفعله مبابي قائلا لموقع "غول" العالمي: باريس سان جيرمان هو من وضع نفسه في هذا الموقف، دللوه حتى أصبح ماركة عالمية ولم يتعلموا من الأمر نفسه الصيف الماضي والآن يواصل مبابي فعل الأمر نفسه.

وأضاف دي كانيو: "نستطيع الحديث عن أخطاء باريس سان جيرمان الجسيمة لكن قلة احترام ولد وأسميها قلة أدب لأنه استغل النادي الصيف الماضي والآن يريد أن يلعب لموسم واحد ويذهب مجانا بعدها إلى ريال مدريد بعد أن يحصل على أموال إضافية".



ويسعى مبابي إلى قضاء موسمه الأخير مع باريس سان جيرمان كي يحصل على مكافأة الولاء التي وضعت ضمن العقد الذي وقعه الصيف الماضي.

وبدأ دي كانيو مسيرته في عام 1985 لعب خلالها لعدة أندية إيطالية منها يوفنتوس ونابولي وميلان قبل الذهاب إلى بريطانيا مستهلا مشواره مع سيلتك الأسكتلندي وشيفيلد الإنجليزي قبل أن يكون لنفسه اسما في تاريخ نادي وست هام مسجلا 50 هدفا في 138 مباراة. وفي مسيرته توج دي كانيو بثلاث بطولات وهي الدوري الإيطالي وكأس السوبر الأوروبي مع ميلان وكأس الاتحاد الأوروبي بألوان يوفنتوس.