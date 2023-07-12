نصف مليار.. برشلونة يضم موهبة البرازيل

أعلن برشلونة عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء عن توصله إلى اتفاق للتعاقد مع فيتور روكي من نادي أتليتيكو باراناينسي حيث من المقرر أن ينضم المهاجم البرازيلي إلى بطل إسبانيا اعتبارا من موسم 2024-2025 بعقد حتى 2031.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية لكن تقارير إعلامية قالت إن برشلونة وافق على دفع 40 مليون يورو (44.07 مليون دولار) إضافة إلى 21 مليون دولار تبعا لبنود أخرى للحصول على خدمات اللاعب الذي يُنظر إليه على أنه خليفة روبرت ليفاندوفسكي الذي سيكمل "35 عاما" الشهر المقبل.

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وسجل اللاعب البالغ من العمر "18 عاما" 22 هدفا لصالح باراناينسي في 66 مباراة ليساعد الفريق على بلوغ نهائي كأس ليبرتادوريس الموسم الماضي.

وخاض روكي أول مباراة دولية له في مارس الماضي مع بطل العالم خمس مرات.

وقال برشلونة في بيان: من منظور كرة القدم، لا يزال المهاجم في مرحلة التطور لكن قدرته على التكيف تعني أنه يمكنه أيضا اللعب في مركز الجناح إذا تطلب الأمر ذلك. لديه رؤية ثاقبة للملعب ويتمتع بسرعة كبيرة ومهارات عالية أمام المرمى.

وقال برشلونة إنه وضع شرطا جزائيا في عقد روكي يبلغ 500 مليون يورو.