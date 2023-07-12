الإصابة تحرم أندري سيلفا من معسكر لايبزيغ

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أعلن نادي لايبزيغ حامل لقب بطل كأس ألمانيا أن المهاجم أندري سيلفا سيغيب عن الفريق في معسكره المقبل المقرر في إيطاليا استعدادا للموسم الجديد، بسبب الإصابة التي يعاني منها.
وأوضح لايبزيغ أن المهاجم البرتغالي سيلفا سيواصل عملية إعادة التأهيل في العاصمة الإسبانية مدريد، للتعافي من إصابته بتمزق عضلي في الفخذ، ولن يسافر مع الفريق إلى برونيك التي تحتضن معسكر الفريق بين 20 و29 يوليو الجاري.
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وانضم سيلفا قد انضم إلى لايبزيغ في عام 2021 قادما من آينتراخت فرانكفورت ويستمر عقده مع النادي حتى عام 2026.
ويخوض لايبزيغ مباراته الرسمية المقبلة في 12 أغسطس، حيث يلتقي بايرن ميونخ في مباراة كأس السوبر الألماني، وبعدها بأسبوع يستهل مشواره في الدوري الألماني بمواجهة باير ليفركوزن.
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