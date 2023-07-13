اتهام قائد موناكو وسام بن يدر بالاغتصاب

يخضع وسام بن يدر مهاجم موناكو ومنتخب فرنسا لكرة القدم للتحقيق بتهمة الاغتصاب، وفق ما أفاد المدعي العام في نيس لوكالة فرانس برس الخميس.
وأكد المدعي العام كزافييه بونوم وجود مزاعم اغتصاب من ضحيتين تجاه شخصين، يوم الاثنين في بلدة بوسولاي شمال موناكو مضيفًا: لا نعرف من هو الشخص الثاني.
وحسب إذاعة فرانس أنفو، اتهمت امرأتان تتراوح أعمارهما بين 19 و20 عامًا، بن يدر وشقيقه الأصغر "بإرغامهما على ممارسة الجنس"، بعد قضاء ليلة معا.
وشارك بن يدر البالغ من العمر 32 عامًا آخر مرة مع منتخب فرنسا في يونيو 2022 وكان حاضرًا في وقت سابق من هذا الشهر في تدريبات موناكو التمهيدية للموسم الجديد.
وفي أبريل الماضي، دين بن يدر بتهمة الاحتيال الضريبي من قبل محكمة إسبانية خلال فترة تواجده مع إشبيلية وحكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 134 ألف يورو.
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