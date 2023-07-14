أرسنال يضم الهولندي تيمبر في ثاني تعاقداته الصيفية

وضع القراءة
100% حجم الخط
انضم يوريان تيمبر للفريق الذي "يحبه" بعدما أكمل المدافع الهولندي انتقاله لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم مقابل 38.5 مليون جنيه إسترليني.
وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المدافع البالغ من العمر 22 عاما، الذي سينضم لأرسنال قادما من أياكس، وقع على عقد مدته خمسة أعوام.
مادة اعلانية
وأصبح تيمبر ثاني صفقات أرسنال الصيفية بعد انضمام كاي هافيرتز من تشيلسي.
ولعب تيمبر 15 مباراة دولية، ويعتقد أنه تم التعاقد معه ليلعب في مركز الظهير الأيمن للفريق الذي يدربه ميكيل أرتيتا.
وقال تيمبر للموقع الرسمي لأرسنال: "أنا فقط أحب النادي".
وأضاف: "كان هذا بسبب أشقائي. كانوا دائما مشجعين لأرسال، وأحببت فقط رؤية أرسنال وهو يلعب. لديهم لاعبون كبار، الطريقة التي يلعبون بها، الأسلوب".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
سيتي ينسحب من سباق رايس.. وأرسنال يبقى وحيداًتراجع مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن مساعيه لضم اللاعب ديكلان رايس قائد وست هام، بعدما تقدم أرسنال بعرض آخر أفضل لضم اللاعب مقابل 105 ملايين ... رياضة عالمية
-
أرسنال يعلن التعاقد مع الدولي الألماني هافيرتزأعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم مساء الأربعاء تعاقده مع الألماني كاي هافيرتز قادما من مواطنه تشيلسي.وذكر أرسنال عبر موقعه الرسمي على شبكة ... رياضة عالمية
-
ساليبا يوقع عقداً جديداً طويل الأمد مع أرسنالأصبح ويليام ساليبا أحدث الأسماء الكبرى بفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم الذي يحسم مستقبله مع النادي بعدما وقع على عقد طويل الأمد.ولعب المدافع الفرنسي ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية