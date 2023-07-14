إنهاء مباراة بين سيدات أيرلندا وكولومبيا بعد 20 دقيقة بسبب "الخشونة"

أعلن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، عن إلغاء مباراة منتخب السيدات الودية أمام كولومبيا بعد 20 دقيقة فقط من انطلاقها، والتي أقيمت بدون حضور جماهيري، وذلك بسبب ما وصفه بالأداء البدني المفرط.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن القرار تم اتخاذه عقب عدة تدخلات عنيفة في المباراة التي أقيمت في ملعب "ميكين بارك" في بريزبين الأسترالية، وتعرض دينيس أوسوليفان لاعبة وسط المنتخب الأيرلندي لإصابة قوية تم نقلها إلى المستشفى على إثرها من أجل الخضوع لفحوصات بعد تعرضها لإصابة في الساق.

مادة اعلانية

وذكر الاتحاد الأيرلندي في بيان له: "المباراة التي أقيمت بدون حضور جماهيري بين منتخب أيرلندا للسيدات ونظيره الكولومبي يوم الجمعة، انتهت بعد 20 دقيقة من بدايتها".

وأضاف البيان: "المباراة التي أقيمت في ملعب ميكين بارك في بريزبين، أصبحت بدنية بشكل مفرط، وتم الاتفاق مع الحكام بإنهاء المباراة".

من جانبه، أصدر الاتحاد الكولومبي بيانا أكد فيه أن فريقه تدرب ضمن قواعد اللعبة والمنافسة الشريفة واللعب النظيف، مؤكدا على احترامه لقراره نظيره الأيرلندي.

ويتواجد المنتخب الأيرلندي في المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم للسيدات والتي تنطلق في أستراليا ونيوزيلاندا يوم 20 يوليو الجاري، إلى جانب منتخبات أستراليا ونيجيريا وكندا.

إلى الجانب الآخر، يتواجد المنتخب الكولومبي في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات ألمانيا والمغرب وكوريا الجنوبية.