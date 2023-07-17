أرتيتا سعيد بسرعة حسم أرسنال لصفقاته الجديدة

كشف ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أنه كان سعيدا بسرعة حسم الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الصفقات الجديدة، وإنه من الوارد ضم لاعبين آخرين.



وتعاقد أرسنال مع ديكلان رايس قادما من وست هام يونايتد مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني لينضم إلى الوافدين الجديدين كاي هافيرتز ويورين تيمبر.



وأبلغ أرسنال الصحافيين قبل مواجهة فريق كل نجوم الدوري الأميركي يوم الأربعاء في واشنطن: كل صفقة قمنا بها تجلب شيئا استثنائيا للفريق، نحن سعداء بالتعاقد مع اللاعبين الذين رغبنا في ضمهم. تعاقدنا معهم مبكرا وسيحاولون التأقلم مع الفريق سريعا. لدينا الوقت للاستعداد والتعبير عن أنفسنا بالطريقة الصحيحة.



وأجاب أرتيتا عند سؤاله عن التعاقد مع لاعبين آخرين قبل غلق باب الانتقالات في أول سبتمبر: دعونا نرى، ما زال أمامنا المزيد من الوقت والكثير من التوقعات من لاعبي فريقنا، نحن على استعداد، فما زال هناك المزيد من الوقت، وبالتأكيد سيرحل بعض اللاعبين، وأنا واثق من الأمور ستتحرك.



ويستهل أرسنال الموسم الجديد باستضافة نوتنغهام فورست في 12 أغسطس.

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