ألكاراز يعزز موقعه في صدارة التصنيف العالمي

عزز النجم الإسباني كارلوس ألكاراز موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة يوم الاثنين إثر فوزه على النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي بطولة ويمبلدون.
وتغلب ألكاراز على ديوكوفيتش مساء الأحد في نهائي ويمبلدون ليتوج بلقب ثالث بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم ويحكم قبضته على صدارة التصنيف حيث رفع رصيده من النقاط إلى 9675 نقطة مقابل 8795 نقطة لديوكوفيتش في المركز الثاني.
ولم تشهد المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي أي تغييرات مقارنة بالنسخة السابقة.
وجاء ترتيب اللاعبين في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف الصادرة يوم الاثنين الموافق 17 يوليو 2023 كما يلي :
الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الأول برصيد 9675 نقطة
الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثاني برصيد 8795 نقطة
الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثالث برصيد 6520 نقطة
النرويجي كاسبر رود في المركز الرابع برصيد 5005 نقاط
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الخامس برصيد 4850 نقطة
الدنماركي هولغر رون في المركز السادس برصيد 4825 نقطة
الروسي أندريه روبليف في المركز السابع برصيد 4525 نقطة
الإيطالي جانيك سينر في المركز الثامن برصيد 3975 نقطة
الأميركي تايلور فريتز في المركز التاسع برصيد 3310 نقاط
الأميركي فرانسيس تيافوي في المركز العاشر برصيد 3130 نقطة.
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