بوتسيكوغلو: كين "متلزم تماماً" مع توتنهام

أكد الأسترالي أنجي بوستيكوغلو المدرب الجديد لنادي توتنهام الإنجليزي، الاثنين، أن المهاجم هاري كين "ملتزم تماما" تجاه النادي اللندني مع تزايد التكهنات بشأن مستقبل قائد منتخب إنجلترا.

ويعتبر كين البالغ من العمر 29 عامًا والذي ينتهي عقده مع توتنهام في يونيو 2024، هدفا لنادي بايرن ميوني الألماني الباحث عن قلب هجوم من الطراز العالمي منذ رحيل نجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني صيف العام الماضي.

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وفي مواجهة الشكوك المحيطة بمستقبل كين مع اقتراب موسم الدوري الإنكليزي الجديد، أكد بوستيكوغلو الذي تم تعيينه في يونيو الماضي على رأس الادارة الفنية لتوتنهام، أن حديثه الأول مع الدولي الإنجليزي كان مفيدًا.

وقال قبل مباراة توتنهام الودية أمام وست هام في بيرث بأستراليا الثلاثاء: أجريت محادثة جيدة مع هاري، لا شيء مزعج أو حاسم، نحن متفقان تمامًا على أننا نريد أن يؤدي الفريق بشكل جيد هذا العام، إنه هنا وطالما هو هنا، فهو ملتزم تمامًا بما نقوم به.

وكان الرئيس الفخري للنادي البافاري أولي هونيس أكد السبت في مؤتمر صحافي أن كين "قرر" الانضمام إلى بطل الدوري الألماني.

وقال بوستيكوغلو: لم يخبرني أحد عن ميونخ. إذا أرادت أندية أخرى التحدث عن لاعبينا المرتبطين معنا بعقد، فهذه مشكلة بالنسبة لهم أكثر من مشكلة بالنسبة لنا.