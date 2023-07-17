غندوغان: جئت إلى برشلونة لأكون "معلماً"

أكد إيلكاي غندوغان لاعب وسط برشلونة الجديد أن قراره بالانضمام إلى بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة لقدم كان سهلا بسبب دوره المتوقع كمعلم للشبان في خط وسط الفريق.



وتم تقديم لاعب منتخب ألمانيا البالغ عمره 32 عاما لوسائل الإعلام في ملعب برشلونة يوم الاثنين بعد انضمامه بعقد يمتد لعامين في صفقة انتقال مجاني بعد رحيله عن مانشستر سيتي.



وقاد غندوغان سيتي للفوز بثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لينهي فترته الناجحة التي دامت سبع سنوات في إنجلترا بتحقيق 12 لقبا كبيرا.



وتحدث لاعب بروسيا دورتموند السابق عن خبرته الكبيرة التي يمكنه تقديمها للفريق عند سؤاله عن اللاعبين الشبان في برشلونة، إذ أبلغ مؤتمرا صحافيا: إنهم رائعون، غافي وبيدري وفرينكي دي يونغ... جئت بخبرة كبيرة لأنني واجهت صعوبات في حياتي ومسيرتي، وأعتقد أن خبرتي ستساعد كثيرا.



وأتبع: إنهم لاعبون موهوبون جدا، ويلعبون بشكل أفضل مني، وإذا استطعت إفادتهم بنسبة واحد بالمئة على الأقل فسأكون سعيدا، أنا جاهز للتحدي رغم أنني الأكبر سنا، وما زلت أملك الكثير لتقديمه.



ويتوقع غندوغان أن يتأقلم مع الدوري الإسباني تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز بعد العمل مع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الذي سبق له تدريب برشلونة.



وأضاف اللاعب الألماني: غوارديولا وتشافي متشابهان للغاية. شعرت برابط مع تشابي منذ اللحظة الأولى التي تحدثنا فيها. حين تحدثت إليه علمت أن برشلونة على المسار الصحيح.



وختم: إنه فريق كبير وفرصة لي للعب في دوري مختلف وفي دولة مختلفة. سنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز بلقب دوري الأبطال. ارتداء هذا القميص مسؤولية وسأحاول تقديم أفضل ما لدي للفوز بأكبر عدد من البطولات.

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