ليفربول يحل مشكلة صلاح بـ40 مليون يورو

يسعى ليفربول الإنجليزي إلى حل المشاكل التي عانى منها نجمه المصري محمد صلاح الموسم الماضي، إذ ينوي دفع مبلغ 40 مليون يورو للتعاقد مع الهولندي تيون كومبينريز صانع ألعاب أتالانتا الإيطالي ضمن مساعيه لتعزيز الفريق عقب الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً للصحافية ميليسا ريدي من شبكة "سكاي سبورتس" فإن يورغن كلوب ينظر في أمر التعاقد مع كومبينريز لتقوية خط الوسط، والذي تم تعزيزه بالأرجنتيني ماك أليستر والمجري سوبسلاي.

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وكتب موقع "فوتبول فان كاست" عن الهولندي الموهوب: يتميز كومبينريز باللعب في خانة لاعب الوسط رقم 8 ويجيد الأدوار الهجومية ومباغتة الخصم داخل منطقة الجزاء، كما أنه ماهر في خلق الفرص ما قد يساعد النجم المصري محمد صلاح في الحصول على مزيد من الفرص المتاحة، بعد موسم عانى فيه الأخير كثيراً، حتى إنه لم يكسر حاجز العشرين هدفاً في الدوري الإنجليزي بعدما أنهى المسابقة بـ19 هدفاً، بينما كانت محصلته 23 و22 في الموسمين السابقين.



وخلق تيون 1.8 في كل مباراة الموسم الماضي مع أتالانتا، ما سيجعله في المركز الثاني بين لاعبي ليفربول خلف ترنت ألكسندر أرنولد، وبخلاف التمريرات سجل 10 أهداف الموسم الماضي.

وعانى ليفربول من ندرة الأهداف الموسم الماضي إذ حل البرازيلي روبرتو فيرمينو والمنتقل إلى أهلي جدة في المركز الثاني برصيد 11 هدفاً فقط، ما يعني أن دفع 40 مليون يورو سيكون إضافة كبيرة لفريق يورغن كلوب وكذلك لمحمد صلاح الذي ينتظر تحسن إنتاجيته أمام المرمى والعودة إلى أرقامه السابقة.

