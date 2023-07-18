اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كيم مين جاي
كيم فاز بجائزة أفضل مدافع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي

الكوري كيم يودع نابولي ويقترب من بايرن

روما - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن بايرن ميونخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الثلثاء تعاقده مع المدافع الكوري الجنوبي كيم مين-جاي من نابولي حتى 2028.

وقال بايرن في بيان: وقع بايرن مع المدافع كيم مين-جاي القادم من نابولي حتى 30 يونيو 2028. وسيرتدي الرقم 3. بينما قال اللاعب لموقع النادي الرسمي: بايرن حلم أي لاعب. أتطلع لكل ما ينتظرني في ميونخ.

ولعب المدافع البالغ عمره 26 عاما، والمنضم إلى نابولي في يوليو العام الماضي من فنربخشه التركي، دورا كبيرا في فوز فريقه بدوري الدرجة الأولى الإيطالي في الموسم الماضي لأول مرة منذ ثلاثة عقود.

وودع الفائز بجائزة أفضل مدافع في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي جماهير فريقه قبل إعلان انتقاله إلى بايرن.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
محتجون يشكلون سلاسل بشرية ويغلقون أحد مداخل مقرات الجيش الإسرائيلي محتجون يشكلون سلاسل بشرية ويغلقون أحد مداخل مقرات الجيش الإسرائيلي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط