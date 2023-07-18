انتقال ملكية ليدز إلى "فورتي ناينرز إنتربرايزس"

أعلن ليدز يونايتد الذي هبط إلى دوري البطولة الإنجليزية لكرة القدم موافقة الرابطة على انتقال ملكية النادي إلى مجموعة "فورتي ناينرز إنتربرايزس" مساء الاثنين.

وتوصل أندريا رادريتساني مالك ليدز السابق لاتفاق في يونيو ببيع حصته إلى مجموعة فورتي ناينرز وهي الذراع الاستثمارية لفريق سان فرانسيسكو فورتي ناينرز في دوري كرة القدم الأميركية، والتي تملك حصة في أسهم ليدز منذ 2018.

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وأعلن ليدز أن باراغ ماراث، نائب رئيس النادي السابق، سيتولى منصب الرئيس خلفا للمالك رادريتساني.

وقال ماراث: هذا ضروري لإعادة ضبط الطريق الصحيح للنادي. تعاقدنا بالفعل مع مدرب بسجل نجاح رائع لقيادة الفريق، ونثق أن ليدز سيملك تشكيلة قوية للمنافسة على الصعود الموسم المقبل.

وتعاقد ليدز مع دانييل فاركه مدرب نوريتش سيتي السابق قبل أقل من أسبوعين وبعقد لأربع سنوات خلفا للمدرب سام ألاردايس الذي ترك منصبه بالتراضي عقب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.