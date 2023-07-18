تشيلسي يعلن خضوع فوفانا لجراحة في الركبة

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء خضوع المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا لجراحة في الركبة.



وقال النادي في بيان: خضع المدافع فوفانا لجراحة في الرباط الصليبي الأمامي.



وأضاف: لم يسافر اللاعب إلى الولايات المتحدة للمشاركة في جولة خارجية تسبق انطلاق الموسم الجديد بسبب حاجته لهذه الجراحة.



وانتقل فوفانا إلى تشيلسي الصيف الماضي قادما من منافسه المحلي ليستر سيتي.



وغاب المدافع البالغ عمره "22 عاما" عن أغلب فترات الموسم الماضي بسبب الإصابة وشارك في 22 مباراة فقط في مختلف المسابقات مع الفريق اللندني، قبل أن يتعرض إلى إصابة خطيرة مجددا.

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