صديقة غيغز ترفض التقدم بأدلة.. وإلغاء إعادة محاكمته

ألغيت إعادة محاكمة رايان غيغز لاعب مانشستر يونايتد السابق بعد ادعاءات بالاعتداء على صديقته السابقة عقب إسقاط التهم من الادعاء الملكي البريطاني.



وواجه غيغز (49 عاما)، الذي استقال من تدريب ويلز بسبب القضية، اتهامات بالتسبب في أذى جسدي لصديقته السابقة كيت غريفل وضرب أختها الصغرى إيما، كما أنه واجه اتهاما يتعلق بالسلوك المسيطر والقهري.



وفي محاكمة العام الماضي، أمرت قاضية بإعادة محاكمة غيغز في 31 يوليو خلال جلسة استماع بمحكمة في مانشستر، حيث لم تتمكن هيئة المحلفين المكونة من سبع سيدات وأربعة رجال من التوصل إلى حكم في القضية. ونفى غيغز جميع الاتهامات.



ووفقا لتقرير في هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" فلم تعد كيت ترغب في التقدم بأدلة في إعادة المحكمة لأن إجراءات التقاضي أثرت عليها وعلى أختها.



وقال متحدث باسم الادعاء: لقد قررنا أنه لم تعد هناك أدلة كافية متاحة للمضي قدما فيما يتعلق بتهمة السلوك المسيطر أو القهري، وإنه لم يعد من المصلحة العامة مقاضاة تهم الاعتداء المتبقية".



وخاض غيغز 963 مباراة خلال 23 عاما مع مانشستر يونايتد كلاعب وهو رقم قياسي للنادي، وتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة بجانب لقبين لدوري أبطال أوروبا إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى.



وشارك غيغز في 64 مباراة مع ويلز بين عامي 1991 و2007 وتولى تدريب المنتخب الوطني في 2018.



وترك غيغز منصبه كمدرب لويلز بشكل مؤقت قرب نهاية 2020 بسبب هذه القضية، وقبل أن يتولى روب بيدج المسؤولية بدلا منه.

مادة اعلانية