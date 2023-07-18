مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع إنتر لضم أونانا

توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق مع إنتر ميلان الإيطالي لضم حارس المرمى الكاميروني أندري أونانا.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) يوم الثلاثاء، فإن أونانا أصبح على أعتاب الانتقال إلى أولد ترافورد، بعدما توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع إنتر ميلان والحارس الكاميروني.

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ووضع المدرب الهولندي إيريك تن هاغ، الحارس الكاميروني أونانا "27 عاما" على رأس قائمة أولوياته في فترة الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة 51 مليون يورو (57 مليون و300 آلف دولار) مع وجود أربعة ملايين يورو كحوافز.

ومن المقرر أن ينضم أونانا إلى مانشستر يونايتد بعقد يمتد لخمسة مواسم مع إمكانية التمديد لموسم سادس.

وسيخضع أونانا قريبا للكشف الطبي لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الحارس الكاميروني سيحصل على تصريح العمل قبل سفر مانشستر غدا الأربعاء إلى الولايات المتحدة لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وسيصبح أونانا ثاني صفقات مانشستر هذا الصيف بعد ضم ماسون ماونت لاعب وسط تشيلسي في وقت سابق من الشهر الجاري.