هيرتا برلين يبعد حارسه بسبب شجار خارج المعسكر

قرر نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم إيقاف حارس المرمى ماريوس غيرسبرغ "حتى إشعار آخر" بداعي تورطه في شجار خارج معسكر الفريق المقام في النمسا بينما تتولى الشرطة التحقيق في الأمر.
وكشفت السلطات النمساوية يوم الأحد عن وقوع شجار جسدي بين شخصين في وقت مبكر من صباح الأحد في مدينة "تسيل أم زيه" النمساوية، التي يقيم فيها هيرتا برلين معسكره.
ولم تكشف الشرطة عن أسماء وإنما أعلنت أن أحد الشخصين نقل إلى المستشفى بينما يخضع الآخر للاستجواب دون احتجازه، بينما أعلن هيرتا برلين الاثنين أن غيرسبرغ رحل عن معسكر الفريق ثم أعلن في وقت لاحق من اليوم نفسه إيقافه.
وقال توماس هيريش المدير الإداري لنادي هيرتا برلين: نظرا للتحقيقات الجارية من قبل الشرطة بشأن ماريوس غيرسبرغ، قررنا إيقاف ماريوس عن المشاركة في تدريبات الفريق حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى ذلك غادر مقر إقامة الفريق بدون إذن.
وعاد غيرسبرغ، المولود في برلين، إلى هيرتا ، الذي كان ينتمي له في طفولته، قادما من كارلسروه في الصيف، ويعد مرشحا لتولي حراسة مرمى الفريق بكل أساسي في الموسم المقبل.
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