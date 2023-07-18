"نمساوي" يستلم إدارة الكرة في بايرن ميونخ

كشفت شبكة "سكاي" التلفزيونية يوم الثلاثاء أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بصدد تعيين النمساوي كريستوف فروند في منصب مدير الكرة بالنادي.

وأشارت الشبكة إلى أن فروند سيصل إلى بايرن ميونخ لتولي مهام المنصب اعتبارا من الأول من سبتمبر قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي، وذلك عقب نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

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وعمل فروند (48 عاماً) في مناصب مختلفة بنادي ريد بول سالزبورغ بطل الدوري النمساوي منذ عام 2006 وشغل منصب مدير الكرة بالنادي اعتبارا من 2015، بينما كان من المفترض أن يستمر عقده حتى عام 2026.

وأعلن بايرن ميونخ، المتوج بلقب الدوري الألماني للموسم الحادي عشر على التوالي، رحيل حسن صالح حميديتش عن منصب عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة بنهاية الموسم الماضي.