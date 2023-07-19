أرتيتا يقلل من مخاوف عدم جاهزية الصفقة التاريخية

قلل ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي من شأن المخاوف حول لياقة النجم ديكلان رايس قبل ظهوره الأول المحتمل مع الفريق، في المباراة الودية المقررة أمام فريق نجوم الدوري الأميركي صباح الخميس بتوقيت غرينيتش (الأربعاء بالتوقيت المحلي).
وانتقل لاعب خط الوسط رايس (24 عاماً) من وست هام إلى أرسنال في صفقة قياسية على مستوى بريطانيا بلغت قيمتها 105 ملايين جنيه إسترليني، وسافر رفقة فريقه الجديد إلى الولايات المتحدة، لكنه لم يتمكن من المشاركة في مران الفريق في واشنطن الاثنين، قبل أن يشارك في جزء من التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء.
وقال أرتيتا بشأن الدولي الإنجليزي: نحن نرغب فقط في إدارته، بالطبع حدث له الكثير في آخر خمسة أو ستة أيام، كان جدوله مزدحما للغاية، ولم يخض سوى جلسات تدريبية قليلة سارت بشكل جيد.
وتابع: لذلك أردنا فقط إدارته. تدرب اليوم معنا. وقدم مستويات جيدة كما أنه بحال جيدة.
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