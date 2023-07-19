الكوري كيم مين جاي يلتحق بتدريبات بايرن

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تقرر مشاركة المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي في تدريبات بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم في وقت لاحق من يوم الأربعاء بعد إتمام صفقة انضمامه إلى الفريق قادما من نابولي الإيطالي.
ووقع كيم (26 عاماً) عقدا لمدة خمسة أعوام مع بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني، ضمن صفقة قيمتها نحو 50 مليون يورو يوم الثلاثاء.
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وينتظر أن يعزز لاعب قلب الدفاع، الذي قدم موسما رائعا مع نابولي الذي توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 1990، خط دفاع بايرن الذي شهد رحيل لوكاس هيرنانديز إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
وشاهد كيم المباراة الودية التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على روتاخ إغرن 27 - صفر مساء الثلاثاء، وذلك في أول مباراة ودية لبايرن في معسكره بالمدينة البافارية.
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