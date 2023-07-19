برشلونة يعيد لاعبه روميو بعد 12 عاماً من رحيله

أعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن النادي استعاد خدمات خريج أكاديميته السابق أوريول روميو من جيرونا حيث وقع لاعب الوسط على عقد لمدة ثلاث سنوات.

وتدرج روميو في الفئات السنية في أكاديمية برشلونة وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في 2010 قبل الانتقال إلى تشيلسي بعد عام.

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وأمضى اللاعب البالغ من العمر 31 عاما أيضا فترات إعارة في فالنسيا وشتوتغارت قبل أن يقضي سبع سنوات في ساوثهامبتون.

وأمضى عاما في جيرونا حيث كان لاعبا محوريا في الفريق ليقوده إلى المركز العاشر قبل عودته إلى برشلونة مع انتقال لاعب الوسط بابلو توري البالغ من العمر 20 عاما في الاتجاه المعاكس على سبيل الإعارة، فيما وضع النادي شرطاً جزائياً في عقد أورويل قدره 400 مليون يورو.

وقال برشلونة في بيان: روميو لديه خبرة كبيرة ويعرف النادي جيدا من خلال فترته السابقة في الفريق. ينسجم مع أسلوب اللعب الذي يرغب المدرب تشافي هيرنانديز في تطبيقه.

وروميو رابع صفقة يبرمها برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد بعد إيلكاي غندوغان وإنيغو مارتينيز بينما سينضم فيتور روكي إلى النادي العام المقبل.



