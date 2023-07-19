بعد تبرئته من الاغتصاب.. ميندي ينضم إلى لوريان

انتقل بنجامين ميندي ظهير أيسر مانشستر سيتي السابق إلى لوريان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لمدة عامين بعد أيام من تبرئة الدولي الفرنسي من تهمة اغتصاب.



وبرأت محكمة بريطانية يوم الجمعة الماضي الدولي الفرنسي البالغ من العمر "29 عاما" من تهمة الاغتصاب.



وفي يناير الماضي، ثبت أن ميندي غير مذنب في ستة اتهامات بالاغتصاب وواحدة بالاعتداء الجنسي.



وكانت آخر مرة لعب فيها ميندي مع سيتي أمام توتنهام هوتسبير في أغسطس 2021 وأوقفه النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت لاحق من ذلك الشهر عندما تم القبض عليه.



وانفصل عنه سيتي بانتهاء عقده الشهر الماضي.



وقال لوريان في بيان إن ميندي اجتاز الفحص الطبي وسيرتدي القميص رقم (5) وسيظهر لأول مرة في ملعب تدريب النادي في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وأصبح ميندي أغلى مدافع في الدوري الإنجليزي الممتاز حين انضم لسيتي من موناكو مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (67.28 مليون دولار) في 2017.



وفاز بثلاثة ألقاب للدوري مع سيتي وكان ضمن تشكيلة فرنسا الفائزة بكأس العالم 2018 دون أن يلعب في النهائي.



واحتل لوريان المركز العاشر في الدوري الموسم الماضي.



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