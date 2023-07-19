تأييد سجن سانتي مينا 4 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي

أيدت محكمة العدل العليا في الأندلس، يوم الأربعاء، الحكم الصادر عن المحكمة العليا في ألميريا ضد اللاعب الإسباني سانتي مينا، بتهمة الاعتداء الجنسي، وحكم عليه مرة أخرى بالسجن أربع سنوات.

ووقعت حادثة الاعتداء الجنسي في يوليو 2017، عندما حكمت المحكمة في مايو الماضي بالسجن 4 سنوات على سانتي مينا، بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة، واعتقل مينا لفترة وجيزة في يونيو 2017، قبل أن يطلق سراحه دون كفالة.

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وأكدت التقارير الصحافية الإسبانية أن الاستئناف رفضت اتهامات مينا ضد الضحية بأنها تزيف الحقائق، وأنها ترغب في الحصول على تعويض كبير، قبل أن تؤكد الاستئناف أن شهادة المشتكية تبدو موثوقة، وأنها أضافت حقائق جديدة في بيانها الثاني، وأكدت المحكمة أن الضحية لم ترغب في المطالبة بأي نوع من التعويض.

كما قررت المحكمة تخفيض الضرر المعنوي الذي لحق بالضحية من 50 إلى 25 ألف يورو.

وكان المهاجم البالغ من العمر "27 عاما" قد خاض تجربة الموسم المنصرم لمدة عام مع الشباب السعودي معارا من سلتا فيغو الإسباني، كما سبق وارتدى قميص فالنسيا في بلاده.

وكشفت "ماركا" أن سانتي مينا يتدرب حاليا بمفرده في المدينة الرياضية الخاصة بسلتا فيغو، وعرض النادي إعارته إلى أندية خارج إسبانيا أو التوصل إلى اتفاق لإنهاء عقده الذي ينتهي صيف 2024، إلا أن اللاعب رفض ذلك.