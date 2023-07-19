جوردي ألبا ينضم إلى ميسي وبوسكيتس في إنتر ميامي

كشف خورخي ماس رئيس نادي إنتر ميامي المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم يوم الثلاثاء أن جوردي ألبا مدافع برشلونة السابق سينضم إلى ليونيل ميسي في الفريق.
وغادر الظهير الأيسر البالغ من العمر 34 عاما برشلونة في نهاية الموسم الماضي بعد أن لعب أكثر من 450 مباراة مع النادي وفاز بدوري أبطال أوروبا عام 2015 وستة ألقاب لدوري الدرجة الأولى الإسباني وخمسة ألقاب لكأس الملك وأربعة ألقاب لكأس السوبر الإسبانية وكأس العالم للأندية.
وسيكون ألبا، الذي خاض أكثر من 90 مباراة دولية مع إسبانيا، ضمن العديد من اللاعبين السابقين في برشلونة في تشكيلة إنتر ميامي التي تضم أيضا ميسي وسيرجيو بوسكيتس.
وقال ماس يوم الثلاثاء: وقع عقدا بالفعل وسيصل في الأيام القليلة المقبلة. تاتا مارتينو يعول عليه.
كما يتطلع إنتر ميامي للتعاقد مع لاعب برشلونة السابق لويس سواريز القادم من أوروغواي والذي يلعب حاليا مع غريميو في البرازيل، إذ أشار ماس إلى أنه بدأ التفاوض مع اللاعب.
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