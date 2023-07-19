فان دير سار يغادر العناية المركزة

أعلن حارس مرمى المنتخب الهولندي السابق إدوين فان دير سار أنه غادر وحدة العناية المركزة، ويأمل الخروج من المستشفى خلال الأسبوع المقبل.
وكان فان دير سار "53 عاما" قد تعرض لنزيف في المخ خلال قضاء إجازة في كرواتيا.
ونقل فان دير سار إلى مستشفى في مدينة سبليت الكرواتية ثم أعلن ناديخه السابق، أياكس الهولندي، يوم الأحد الماضي أنه نقل إلى هولندا.
وقال فان دير سار عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام": أولا، نود شكر الجميع على كل الرسائل الرائعة والداعمة. يسعدني إعلان أنني لم أعد في وحدة العناية المركزة.
وأضاف في المنشور الذي أطلقه الثلاثاء: رغم ذلك، مازلت في المستشفى. أتمنى العودة إلى منزلي الأسبوع المقبل وأن أتقدم الخطوة المقبلة في طريق التعافي.
وكان فان دير سار قد رحل في يونيو الماضي عن منصب المدير الإداري لأياكس بعد موسم لم يتوج فيه الفريق بأي لقب، وقال إنه بحاجة إلى إعادة شحن طاقته بعد 11 عاما قضاها كمسؤول بارز في النادي الهولندي.
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