كوادرادو ينتقل من يوفنتوس إلى إنتر

أعلن إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء التعاقد مع الجناح الكولومبي خوان كوادرادو لمدة عام واحد.



وينتقل اللاعب البالغ عمره "35 عاما" إلى انتر ميلان بعدما أمضى ثماني سنوات في يوفنتوس انتهت أواخر الشهر الماضي بانتهاء عقده.



وأبرز النادي في بيان القدرات الفنية والمهارات المتعددة التي يتمتع بها اللاعب، مضيفا: خوان جاهز لمغامرة جديدة بألوان النادي.



وانضم كوادرادو إلى يوفنتوس معارا من تشيلسي في 2015 قبل أن ينتقل بعد طويل الأمد بعدها بعامين.



وساعد يوفنتوس في الفوز بالدوري خمس مرات وكأس إيطاليا أربع مرات وكأس السوبر مرتين. وخلال حقبته في إنجلترا، فاز بالدوري الممتاز وكأس الرابطة.



وشارك في 115 مباراة دولية بفارق 12 لقاء فقط خلف حارس المرمى ديفيد أوسبينا عميد لاعبي كولومبيا.

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