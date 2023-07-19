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رايندرز
اللاعب الهولندي سيعوض رحيل تونالي إلى نيوكاسل

ميلان يتعاقد مع الهولندي رايندرز

ميلان - رويترز
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أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء التعاقد مع لاعب الوسط تايغاني رايندرز قادما من ألكمار الهولندي بعقد يمتد لخمس سنوات حتى 2028.

ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة ولكن وسائل إعلام إيطالية قدرتها بنحو 20 مليون يورو إضافة إلى متغيرات.

وتألق اللاعب الهولندي الموسم الماضي مع ألكمار إذ سجل سبعة أهداف ولعب 12 تمريرة حاسمة في 54 مباراة لعبها في كل المسابقات.

وهذه الصفقة الخامسة التي يبرمها فريق المدرب سيتفانو بيولي خلال فترة الانتقالات الحالية بعد ماركو سبورتيلو ولوكا روميرو وروبن لوفتوس-تشيك وكريستيان بوليسيك.

ويعوض رايندرز (24 عاما) رحيل ساندرو تونالي إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في وقت سابق هذا الشهر.

وانضم اللاعب إلى تشكيلة هولندا للمرة الأولى في نهائيات دوري الأمم في يونيو الماضي لكنه لم يشارك في أي مباراة.

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