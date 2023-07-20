اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد برايتون
برونو انتقل إلى مانشستر يونايتد في 2020

برونو فيرنانديز القائد الجديد لمانشستر يونايتد

مانشستر - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الخميس عن اختيار البرتغالي برونو فيرنانديز كقائد جديد للفريق خلفا لهاري ماغواير الذي تم تجريده من الشارة يوم الأحد الماضي.

وقاد فيرناديز الفريق خلال الموسم وظهر في جميع مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي عدا واحدة فقط، فيما أنهى مانشستر يونايتد الموسم في المركز الثالث ليعود مجددا لمنافسات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2021.

مادة اعلانية

وخاض فيرنانديز (28 عاماً) 185 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه إليه قادما من سبورتينغ لشبونة في عام 2020.

ووصل فريق مانشستر يونايتد إلى الولايات المتحدة الأميركية يوم الخميس، وذلك استعدادا لجولة تستمر 12 يوما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تغيير النظام القضائي نقطة تحول في إسرائيل.. والتداعيات غير مسبوقة تغيير النظام القضائي نقطة تحول في إسرائيل.. والتداعيات غير مسبوقة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط