برونو فيرنانديز القائد الجديد لمانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الخميس عن اختيار البرتغالي برونو فيرنانديز كقائد جديد للفريق خلفا لهاري ماغواير الذي تم تجريده من الشارة يوم الأحد الماضي.

وقاد فيرناديز الفريق خلال الموسم وظهر في جميع مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي عدا واحدة فقط، فيما أنهى مانشستر يونايتد الموسم في المركز الثالث ليعود مجددا لمنافسات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2021.

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وخاض فيرنانديز (28 عاماً) 185 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه إليه قادما من سبورتينغ لشبونة في عام 2020.

ووصل فريق مانشستر يونايتد إلى الولايات المتحدة الأميركية يوم الخميس، وذلك استعدادا لجولة تستمر 12 يوما.