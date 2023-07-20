دورتموند يفسخ عقد مدافعه شولز قبل نهايته

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الخميس فسخ عقد مدافعه نيكو شولز بشكل فوري قبل نهايته صيف 2024.
وقال سيباستيان كيهل المدير الرياضي لدورتموند: نحن جميعا ندرك أن الأمور لم تسر على النحو المأمول بالنسبة لبوروسيا دورتموند ونيكو شولز في السنوات الأخيرة، لكن نتمنى لنيكو كل التوفيق في مستقبله الرياضي والشخصي.
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وانتقل شولز إلى دورتموند في 2019 مقابل 25 مليون يورو وبعقد يمتد لخمسة أعوام، لكنه فشل في إثبات ذاته مع الفريق حيث شارك في 56 مباراة فقط على مدار أربعة أعوام.
وترجع أخر مشاركة لشولز مع دورتموند إلى أكثر من عام مضى خلال المواجهة أمام غروتر فورت في الدوري الألماني.
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