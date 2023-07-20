شكوك حول مشاركة مولر في جولة بايرن الآسيوية

تأجلت عودة توماس مولر، لاعب فريق بايرن ميونخ لتدريبات الفريق ومن الممكن أن يغيب عن جولة الفريق الآسيوية استعدادا للموسم الجديد بسبب مشكلة في الفخذ.

وقال توماس توخيل مدرب الفريق في معسكر تدريبات بايرن:ستكون الأمور صعبة، ندرس حاليا ما إذا كان من المنطقي أن يتعافى هناك أم ستكون الفرص أفضل في ميونخ لكي ينضم إلينا بشكل كامل في المران عقب جولة آسيا.

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وغادر مولر (33 عاماً) معسكر الفريق في روتآخ-إغرن مطلع هذا الأسبوع ليتدرب بشكل منفرد.

وتبدأ جولة بايرن في آسيا يوم الاثنين وتستمر حتى 3 آب/أغسطس المقبل وتتضمن خوض ثلاث مباريات ودية في طوكيو وسنغافورة.