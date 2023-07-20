ووكر يبلغ غوارديولا رغبته بالانتقال إلى بايرن

كشفت شبكة "سكاي" التلفزيونية، يوم الخميس، أن المدافع الإنجليزي كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي أبلغ مدربه بيب غوارديولا برغبته في الرحيل عن الفريق الفائز بالثلاثية في الموسم الماضي والانتقال إلى بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني.

وأكدت "سكاي" التلفزيونية أن ووكر اتفق على الشروط الشخصية مع بايرن، إذ سيحصل على عقد لمدة عامين يمتد حتى 2025، مع خيار إضافة موسم ثالث، بينما سيقدم 15 مليون يورو ثمناً لانتقال المدافع الإنجليزي الدولي.



وسيتواجه الفريقان في مباراة ودية بالعاصمة اليابانية طوكيو، ضمن إطار تحضيراتهما للموسم المقبل.

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