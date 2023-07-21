مارسيليا يتعاقد مع أوباميانغ حتى 2026

عاد المهاجم الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ إلى فرنسا من بوابة مارسيليا بالانتقال إليه قادماً من تشيلسي الإنجليزي بعقد حتى عام 2026 وفق ما أعلن الناديان يوم الجمعة.

وكان تشيلسي السبّاق إلى إعلان رحيل الغابوني بالقول على موقعه الرسمي "غادر بيار-إيميريك أوباميانغ تشيلسي للانضمام إلى نادي الدوري الفرنسي مارسيليا"، مضيفاً "نود أن نشكر بيار وأن نتمنى له الخير في الفصل التالي من مسيرته".

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وأكد مارسيليا خبر ضم المهاجم البالغ 34 عاماً في حسابه على تويتر من خلال مقطع فيديو قال فيه أوباميانغ "هيا مارسيليا... ألقاكم في مارسيليا".

وبذلك، يعود أوباميانغ إلى فرنسا حيث ولد في لافال وتأسس كروياً مع أندية نيس ولافال وباستيا قبل أن ينتقل إلى ميلان الإيطالي الذي وقع معه عقداً احترافياً عام 2008 لكن سرعان ما أعاده الأخير إلى فرنسا ليلعب على سبيل الإعارة مع ديجون وليل وموناكو.

وغادر الغابوني ميلان نهائياً عام 2011 للدفاع عن ألوان سانت إتيان قبل انضمامه إلى بوروسيا دورتموند الألماني الذي تألق في صفوفه من عام 2013 حتى 2018، ما شرّع أمامه باب الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز حيث لعب بداية مع أرسنال من 2018 حتى أوائل 2022 قبل التوقيع مع برشلونة الإسباني حتى عام 2025.

لكن مغامرته الكاتالونية لم تدم طويلاً إذ عاد في صيف 2022 إلى الدوري الممتاز للدفاع عن ألوان النادي اللندني الآخر تشيلسي الذي خاض معه الموسم الماضي 14 مباراة فقط في الدوري سجل خلالها هدفاً وحيداً.

ويبقى دورتموند المحطة الأبرز في مسيرته إذ سجل له 98 هدفاً في 144 مباراة في الدوري و141 هدفاً في 213 مباراة في كافة المسابقات، فيما سجل لأرسنال 68 هدفاً في 128 مباراة في الدوري و92 في 163 ضمن جميع المسابقات خلال مشوار تخلله تجريده من شارة القيادة في نهاية 2021 في خضم تفشي فيروس كورونا.

واستبعد عن بعض المباريات لأسباب تأديبية تتعلق برحلة شخصية إلى فرنسا وما نتج عنها من تغيب عن التدريبات بسبب الحاجة إلى اجتياز بروتوكولات فيروس كورونا.