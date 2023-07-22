باريس سان جيرمان: مبابي خارج النادي

يعتقد مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن النجم كيليان مبابي يملك اتفاقا مسبقا مع نادي ريال مدريد الإسباني يخوله للانتقال مجانا في عام 2024.

وأعلن باريس سان جيرمان ومدربه الإسباني لويس إنريكي في خبر صادم استبعاد مبابي من قائمة الفريق التي ستخوض جولة استعدادية في آسيا.

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وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن الفريق العاصمي متأكد من أن مبابي يملك اتفاقا كاملا مع ريال مدريد على الانتقال مجانا العام القاد بالمجان ولذلك يرفض تمديد مدة تعاقده، وأن أي لاعب لم يكن ضمن القائمة المغادرة إلى اليابان فهو ليس في خطط النادي.

ومنذ الشهر الماضي بدأت سلسلة شد وجذب بين مبابي وباريس إذ أكد الأول أنه سيخوض موسمه الأخير مع باريس سان جيرمان ولن يجدد عقده في رسالة إلكترونية ليرد المسؤولون بأن بطل مونديال 2018 لن يكون ضمن خطط النادي إن لم يمدد عقده قبل نهاية يوليو الجاري.

ولعب مبابي لباريس سان جيرمان 260 مباراة في مختلف البطولات منذ صيف 2018 سجل فيها 212 هدفا وتوج بـ4 بطولات للدوري الفرنسي واثنتان لكأس فرنسا و3 في السوبر الفرنسي وواحدة في كأس الرابطة بينما سجلت فترته السابقة بطولتين كبيرتين مع المنتخب بعد التتوج بكأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2019.