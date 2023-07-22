في قرار مفاجئ.. باريس يستبعد مبابي من مواجهة النصر

وضع القراءة
100% حجم الخط
استبعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نجمه كيليان مبابي من قائمة الفريق المغادرة إلى اليابان في جولة تحضيرية يستهل بها الفريق العاصمي مواجهة نادي النصر السعودي.
ونشر باريس سان جيرمان عبر موقعه أسماء 29 لاعبا سيخوضون المعسكر المقرر في اليابان ويلعبون أمام النصر السعودي وسيريزو أوساكا الياباني وإنتر ميلان الإيطالي وتشونبوك الكوري الجنوبي.
مادة اعلانية
وجدد كيليان عقده في مايو 2022 لمدة موسمين قبل أن يعلم مبابي في يونيو الماضي إدارة باريس سان جيرمان عدم رغبته بتفعيل الموسم الإضافي في عقده إذا ينوي الرحيل، مشددا على نيته خوض الموسم المقبل كآخر موسم له بشعار باريس سان جيرمان إلا أن الأخير رفض استمرار اللاعب في حال لم يجدد عقده قبل نهاية الشهر الحالي مانحا إياه مهلة حتى نهاية الشهر الجاري.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
باريس يقدم مليار يورو لربط مبابي بعقد "مدى الحياة"كشفت تقارير صحافية أن باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرضه الأضخم على الإطلاق لنجمه كيليان مبابي، وذلك لإنهاء الأزمة التي اشتعلت في سوق الانتقالات ... رياضة
-
ريال مدريد : مبابي سيضحك العالم علينا ويجعلنا "أغبياء"بدأ القلق يتسرب إلى إدارة ريال مدريد بعد الأخبار التي ظهرت يوم الخميس، حول عزم باريس سان جيرمان تقديم عرض فلكي للاعبه كيليان مبابي لضمان بقائه في ... رياضة عالمية
-
أنشيلوتي بحسم: لن أتحدث أبدا عن البرازيل أو مبابيأكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي يوم الخميس أنه لن يتكلم بعد الآن عن التكهنات التي تربطه بتدريب المنتخب البرازيلي لكرة القدم العام المقبل، مصممًا على ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية