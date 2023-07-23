أستون فيلا يضم الفرنسي ديابي حتى 2028

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قال أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه ضم المهاجم الفرنسي موسى ديابي من باير ليفركوزن يوم السبت.
وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الصفقة تكلفت 41 مليون جنيه استرليني.
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وأحرز المهاجم البالغ عمره 24 عاما 49 هدفا في 172 مباراة مع ليفركوزن بجميع المسابقات منذ انضمامه في 2019.
وكان ديابي هداف ليفركوزن في الموسم الماضي برصيد 14 هدفا.
وأصبح لاعب فرنسا ثالث المنضمين إلى صفوف أستون فيلا بعد لاعب الوسط يوري تيلمانس والمدافع باو توريس.
ويحل أستون فيلا ضيفا على نيوكاسل يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الشهر المقبل.
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