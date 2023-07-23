رينارد يستشهد بمباراة السعودية والأرجنتين بعد ثعثر سيدات فرنسا

قال هيرفي رينارد مدرب فرنسا إنه لا يوجد ما يستدعي الشعور بالانزعاج رغم تعادل منتخب بلاده المصنف الخامس دون أهداف مع جاميكا في كأس العالم لكرة القدم للسيدات يوم الأحد.

وكانت فرنسا قد فازت بمبارياتها الافتتاحية في آخر ثلاث بطولات لكأس العالم ودون استقبال أي هدف، لكنها تعثرت أمام جاميكا المصنفة 43.

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وأبلغ رينارد، مدرب منتخب السعودية للرجال سابقا، الصحفيين: أعتقد أن المنافس حرمنا من أسلحتنا، لقد سبق لي الفوز بألقاب بعد التعادل في أول مباراتين. لا أعتقد أنه ينبغي علينا أن نسبق الأحداث.

وتابع : هناك العديد من الفرق التي تبدأ بشكل رائع لكنها لا تصل إلى النهائي، وربما بعض الفرق الأخرى تبدأ بشكل متوسط.

ويدرك ريناردأكثر من غيره كيف أن البداية السيئة لا تمثل كارثة حيث كان شاهدا على فوز السعودية على الأرجنتين في بداية مشوار الفريقين بكأس العالم في قطر العام الماضي. وبعد ذلك خرجت السعودية من الدور الأول بينما شق رفاق القائد ليونيل ميسي طريقهم نحو اللقب.

وقال رينارد الذي أصبح ثاني مدرب يظهر في كأس العالم للرجال وكأس العالم للسيدات: أعتقد أن هذا طبيعي بالنسبة لكم بالنظر إلى السلبيات، بينما ينصب تركيزي على الإيجابيات.

وأضاف: أعتقد أنه ينبغي التحلي بالهدوء. لدي ثقة كبيرة في بناتي وهذا هو أسلوبي في العمل. سنمضي قدما معا، ونحن نسير في الاتجاه الصحيح.

وستلعب فرنسا مباراة قوية في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة عندما تصطدم بالبرازيل يوم السبت في برزبين.