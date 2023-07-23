مانشستر سيتي يفتتح جولته التحضيرية بخماسية في يوكوهاما

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استهل مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم مبارياته الودية في جولته التحضيرية للموسم الجديد بالفوز على يوكوهاما إف مارينوس الياباني 5 - 3 يوم الأحد على ملعب استاد اليابان الدولي.
وتقدم يوكوهاما إف مارينوس بهدفين سجلهما أندرسون لوبيز وكين ماتسوبارا في الدقيقتين 27 و37 ثم رد مانشستر سيتي بهدفين سجلهما جون ستونز وجوليان ألفاريز في الدقيقتين 40 و43 .
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وفي الشوط الثاني، سجل إيرلينغ هالاند الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 52 ثم أضاف زميله رودريغو هيرنانديز الهدف الرابع للسيتي في الدقيقة 72 .
بعدها سجل كينتا إينوي ثالث أهداف يوكوهاما إف مارينوس في الدقيقة 86 قبل أن يسجل هالاند الهدف الثاني له والخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 90 .
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