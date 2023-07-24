أسينسيو: يجب على مبابي احترام باريس.. النادي أكبر منه

أيد ماركو أسينسيو، لاعب باريس سان جيرمان، تصريحات رئيس النادي ناصر الخليفي بأن لا أحد فوق النادي، والتي اعتبرت رسالة شديدة اللهجة ضد النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وجاءت تصريحات الجناح الإسباني الذي انتقل من ريال مدريد إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس الصيف الحالي، وسط الأخبار التي ربطت مبابي بريال مدريد، لاسيما أن باريس سان جيرمان فتح الباب أمام الأندية الراغبة في الحصول على خدمات المهاجم، بعدما أبعد نجمه مبابي عن رحلة الفريق إلى اليابان استعدادا للموسم الجديد.

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وعلق أسينسيو لإذاعة "مونتي كارلو"، بشأن تصريحات رئيس النادي ناصر الخليفي بأنه لا أحد فوق النادي، وذلك في رسالة اعتبرت شديدة اللهجة ضد كيليان مبابي، قائلا: في النهاية، يجب أن يكون النادي فوق أي شخص، عليك دائما أن تحترم النادي كثيرا، لا أحد فوق النادي، وأعتقد أن كل شخص ينال الاحترام هنا في باريس سان جيرمان.