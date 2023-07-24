ألمانيا تمزق شباك المغرب بسداسية في مونديال السيدات

استهل المنتخب الألماني مسيرته في بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات بفوز كبير 6 - صفر على نظيره المغربي يوم الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة بالدور الأول للبطولة، المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا.
وتصدر المنتخب الألماني المجموعة مبكرا انتظارا لما ستسفر عنه المباراة الأخرى في المجموعة بين منتخبي كولومبيا وكوريا الجنوبية.
وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلتهما اللاعبة الشهيرة ألكسندرا بوب قائدة الفريق في الدقيقتين 11 و39.
وفي الشوط الثاني، انهالت الأهداف على المرمى المغربي بتوقيع كلارا بويهل في الدقيقة 46، وحنان آيت الحاج وزينب رضواني لاعبتي المنتخب المغربي عن طريق الخطأ في مرمى فريقهما بالدقيقتين 54 و79، وليا شويلير في الدقيقة 90.
وأمام 27 ألف و256 مشجعا ومشجعة، حقق المنتخب الألماني أكبر فوز في مباريات النسخة الحالية من مونديال السيدات حتى الآن.
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