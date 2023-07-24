أنشيلوتي: بيلنغهام لاعب وسط متكامل

أثنى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم على اللاعب جود بيلنغهام ووصفه بأنه "لاعب خط وسط متكامل"، وذلك بعد أن سجل مشاركته الأولى مع الفريق يوم الاثنين.
وشارك بيلنغهام في المباراة الودية التي انتهت بفوز ريال مدريد على ميلان الإيطالي 3 - 2 مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت غرينتش) في كاليفورنيا ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.
وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لريال مدريد: أعجبني حقا أداء بيلنغهام، لعب بشكل جيد، وعلى الفريق أن يعتاد على جودته، التي تبدو مذهلة. قدرته على الوصول لمنطقة الجزاء مهمة للغاية بالنسبة للفريق.
وتابع المدرب الإيطالي: إنه لاعب رائع، ومهم للغاية بالنسبة لنا لأنه لاعب خط وسط متكامل، ويضفي مزيدا من السرعة والحماس على الأداء.
وختم أنشيلوتي: يتحرك بشكل رائع بدون كرة، ويختلف عن لاعبي خط الوسط الآخرين لدينا. يستغل المساحات ويضيف الكثير للفريق.
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