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نوبل
نوبل قضى الموسمين الماضيين معاراً إلى موناكو الفرنسي

بايرن يعير حارسه نوبل إلى شتوتغارت

ميونخ - د ب أ
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كشفت تقارير إخبارية أن حارس المرمى ألكسندر نوبل لصدد الانضمام إلى صفوف شتوتغارت الألماني لكرة القدم بعقد إعارة لمدة موسم واحد من بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني، بعدما أمضى الموسمين الماضيين معاراً إلى موناكو الفرنسي.

وذكرت شبكة "سكاي" التلفزيونية وصحيفة "بيلد" الألمانية أن الناديين توصلا إلى اتفاق وأن نوبل لن يتواجد ضمن صفوف بايرن في جولته الآسيوية، التي تبدأ في وقت لاحق من يوم الاثنين استعدادا للموسم المقبل.

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وبحسب التقارير فإن عقد الإعارة لن يتضمن بندا يتيح الشراء في العام المقبل، وأن شتوتغارت سيدفع مليون نظير ضم الحارس لموسم.

وكان نوبل قد انضم إلى بايرن ميونخ في عام 2020 بعقد يستمر حتى عام 2025 لكن لكنه لم يستطع المشاركة مع الفريق بشكل دائم، إذ يتولى العملاق مانويل نوير حماية مرمى الفريق.

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