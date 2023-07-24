اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فينيسيوس ريال مدريد ميلان
فينيسيوس سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة

ريال مدريد يقلب الطاولة على ميلان في مباراة ودية

باسادينا - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قلب ريال مدريد الإسباني تخلفه بهدفين نظيفين أمام ميلان الإيطالي يوم الاثنين إلى فوز 3-2 في مباراة ودية أقيمت على ملعب روز بول في باسادينا (ولاية كاليفورنيا) في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وتقدم ميلان بهدفين بواسطة مدافعه الإنجليزي فيكايو توموري من ركلة ركنية رفعها زميله الجديد الأميركي كريستيان بوليسيتش القادم حديثا من تشيلسي اللندني، ثم أضاف لوكا روميرو الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في سقف الشبكة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

مادة اعلانية

ورد ريال مدريد بثلاثية في الشوط الثاني. إذ قلص فريق العاصمة الإسبانية الفارق عندما ارتكب حارس ميلان ماركو سبورتييلو خطأ فادحا عندما افلتت منه تسديدة ضعيفة من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 57 وبعد دقيقتين أدك اللاعب ذاته التعادل بتسديدة قوية، قبل أن يسجل فينيسيوس جونيور هدف الفوز قبل 6 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استطلاع رأي يرجح خسارة ديسانتيس أمام ترمب في انتخابات الحزب الجمهوري استطلاع رأي يرجح خسارة ديسانتيس أمام ترمب في انتخابات الحزب الجمهوري
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط