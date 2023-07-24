ريال مدريد يقلب الطاولة على ميلان في مباراة ودية

قلب ريال مدريد الإسباني تخلفه بهدفين نظيفين أمام ميلان الإيطالي يوم الاثنين إلى فوز 3-2 في مباراة ودية أقيمت على ملعب روز بول في باسادينا (ولاية كاليفورنيا) في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وتقدم ميلان بهدفين بواسطة مدافعه الإنجليزي فيكايو توموري من ركلة ركنية رفعها زميله الجديد الأميركي كريستيان بوليسيتش القادم حديثا من تشيلسي اللندني، ثم أضاف لوكا روميرو الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في سقف الشبكة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

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ورد ريال مدريد بثلاثية في الشوط الثاني. إذ قلص فريق العاصمة الإسبانية الفارق عندما ارتكب حارس ميلان ماركو سبورتييلو خطأ فادحا عندما افلتت منه تسديدة ضعيفة من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 57 وبعد دقيقتين أدك اللاعب ذاته التعادل بتسديدة قوية، قبل أن يسجل فينيسيوس جونيور هدف الفوز قبل 6 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.