ساسوولو يرفض رحيل لاعبه إلى سبارتاك الروسي لـ"أسباب أخلاقية"

أكد جيوفاني كارنيفالي، الرئيس التنفيذي لساسوولو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أن ناديه رفض بيع الظهير الأيسر روجيريو إلى سبارتاك موسكو لأسباب أخلاقية.
وعاد المدافع البرازيلي البالغ عمره 25 عاما إلى ساسوولو في أغسطس 2017 قادما من الفريق الرديف ليوفنتوس ومنذ ذلك الوقت خاض حوالي 150 مباراة في الدوري الإيطالي مع النادي.
وقال كارنيفالي في مقابلة صحفية مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الأحد: هذا حقيقي جدا. المفاوضات تمت بواسطة ممثله. وتلقينا عرضا كبيرا مقابل ثمانية ملايين يورو، مع مراعاة كل شيء، قررنا ألا نستكمل المفاوضات كملاك وإداريين. لأسباب أخلاقية لم نرغب في إجراء صفقة مع الروس.
وحرمت الأندية الروسية من اللعب في المسابقات الأوروبية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت مطلع العام الماضي.
واحتل ساسولو المركز 13 في الدوري خلال الموسم الماضي.
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