صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة أمام فريق درجة ثانية

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أنقذ محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي من فخ الهزيمة أمام مضيفه غرويتر فيورت المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني، وقاده للتعادل معه 4-4 يوم الاثنين في المباراة الودية التي جمعت بينهما في ألمانيا.
وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف سجله لويس دياز في الدقيقة 22. وبعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني، أدرك جوليان غرين التعادل لفيورت، لكن ليفربول رد بهدفين حملا توقيع داروين نونيز في الدقيقتين 50 و59.
وسجل فيورت ثلاثة أهداف متتالية، حيث أحرز لوكاس بيتكوف الهدف الثاني في الدقيقة 67 ثم أضاف أرميندو سيب الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 74 و77.
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وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، سجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول لينقذه من الهزيمة.
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